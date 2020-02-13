Рынок элитного загородного жилья обновил 6-летний минимум

Согласно исследованию консалтинговой компании Knight Frank, на рынке экспонировалось около 2 600 лотов, а большая часть предложения (76%) относилась к вторичному сегменту.

На первичном рынке отмечалось существенное снижение объема предложения – на 16% за год (до 626 лотов). Кроме того, в 2019 году на рынок не вышел ни один новый проект, таким образом, был обновлен 6-летний минимум объема предложения от застройщиков.

При этом, средний бюджет сделки снизился от 8% до 20% в зависимости от сегмента и формата недвижимости (14%-й рост зафиксирован только на сотку земли на первичном рынке).

На первичном рынке отмечалось снижение объема предложения на 16% за год – до 626 лотов (коттеджей, таунхаусов и участков) в 27 поселках. Предыдущий минимум был зафиксирован в 2013 году – 713 лотов. За 2019 год на рынок не вышел ни один новый проект, при этом в двух поселках завершились первичные продажи: КП «Пестово» и КП «Миллениум парк». Отсутствие новых проектов – это тренд последних 2,5 лет.

В результате, на первичном рынке загородного элитного жилья был обновлен 6-летний минимум объема предложения. В экспозиции от собственников загородной недвижимости количество лотов в бюджете от 30 млн руб. сократилось на 3% в годовой динамике, до 1 982 шт.

Общая стоимость предложения зафиксирована на уровне 505,3 млрд руб., из которых 75,8 млрд руб. приходилось на первичный сегмент, а 429,5 млрд руб. – вторичный.

На первичном рынке в 2019 году отмечалось снижение средних бюджетов предложения на коттеджи и таунхаусы – на 9% и 8% (до 140 и 37 млн руб.) соответственно. Средняя цена сотки земли выросла на 14% до 3,5 млн руб. На динамику цен по всем форматам в течение года преимущественно оказывало влияние изменение структуры предложения.

На вторичном рынке снизились средние бюджеты предложений по всем форматам недвижимости. Так, средний бюджет предложения коттеджей сократился на 11% до 241 млн руб., а таунхаусов – на 12% до 73 млн руб. Наиболее значительно снизилась средняя цена сотки земли – на 20% до 2,2 млн руб., что обусловлено динамикой курсов валют и прямым снижением цен собственниками.