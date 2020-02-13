На какой праздник россияне дарят своей второй половине самый дорогой подарок?

Сервис по поиску работы Superjob выяснил у россиян, на какой праздник следует дарить своей второй половине самый дорогой подарок и кого они будут поздравлять с Днем святого Валентина.

Судя по тому, что только для 1 из 100 россиян День святого Валентина — повод для дорогого подарка, этот праздник если и сохраняет свои позиции среди прочих поводов потратить деньги на подарки, то только среди пар, находящихся в периоде ухаживаний.



Подарки на 14 февраля у россиян, находящихся в «конфетно-букетном» периоде отношений, дороже, чем у россиян, состоящих браке. Средний чек на подарок девушке на День святого Валентина — 3000 руб., жене — 2500 руб., парню — 1900 руб., мужу — 1400 руб.



Те мужчины, кто пока не отвел своих дам под венец, подарки получат дороже, чем в прошлом году. Стоимость подарка девушке не изменилась. А вот подарки мужьям и женам стали дешевле.

