Глава ИНК наградила победителей первого грантового конкурса компании в Усть-Куте

Генеральный директор Иркутской нефтяной компании (ИНК) Марина Седых наградила в городе Усть-Куте победителей первого грантового конкурса компании «Энергия родной земли», сообщается в официальном аккаунте ИНК в соцсети Facebook.

В номинации «Развитие человеческого потенциала» победили четыре проекта: Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки «Окно в удивительный мир» по дистанционному обучению компьютерной грамотности детей-инвалидов, средней образовательной школы по развитию военно-патриотического и профориентационного центра «Факел».

Также наградили библиотеку микрорайона «Нефтебаза» за проект «Дом, где согреваются сердца», направленный на пополнение материально-технической базы клуба общения ветеранов микрорайона. Победа присудили и проекту педагогов усть-кутской средней школы №2 «Мир без ограничений» по обустройству уголка сенсорной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

В номинации «Защита животных и окружающей среды» лучшим был признан проект Усть–Кутского детского экологического клуба «Росинка» по созданию Школы экологической грамотности «Поколение ЭКО».

Участники церемонии отметили, что объявленный компанией конкурс «всколыхнул общественность», и, предполагается, что число участников в этом году увеличится.