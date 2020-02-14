Игорь Кобзев может пойти на мировую с ФАС по делу о строительстве нового терминала для иркутского аэропорта

Врио губернатора Игорь Кобзев готов исполнять требования ФАС России. Аппарат губернатора согласен с допущенными нарушениями, сообщает Интерфакс-Сибирь.

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) и правительство Иркутской области обсуждают мировое соглашение по делу о нарушениях в ходе выбора инвесторов для строительства нового терминала в международном аэропорту Иркутска, сообщил журналистам в четверг глава управления ФАС по Иркутской области Александр Кулиш.

Ранее сообщалось, что к проекту строительства нового терминала в иркутском аэропорту власти Иркутской области без конкурса привлекли структуры Романа Троценко.

Однако в ситуацию вмешалась ФАС, которая в июле 2019 года решила, что структуры Троценко и власти Иркутской области нарушили закон о защите конкуренции. После первых предостережений ФАС иркутские власти прекратили все работы на строительной площадке аэропорта, ограничившись лишь проектированием.

В конце июля 2019 года ФАС предписала властям расторгнуть соглашения с потенциальными инвесторами, объявить тендер и согласовать его условия с антимонопольным ведомством.