Кобзев поручил закончить проекты жилья в пострадавших от наводнения территориях Приангарья до 1 мая

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил завершить все проектные работы для строительства жилья в пострадавших от наводнения районах до 1 мая, сообщает пресс-служба регправительства.

«Разработан план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству жилья и объектов инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения. Проектные работы по всем объектам должны быть завершены до 1 мая», – приводится в сообщении слова Кобзева.

Для контроля за всеми этапами восстановления жилья создан штаб по ликвидации последствий наводнения. В состав штаба вошли представители всех структур, задействованных в работах. Заседания будут проходить еженедельно.

Строительство жилья сейчас идёт в двух микрорайонах Тулуна. Вскоре начнутся работы в Нижнеудинске в микрорайоне Восточный.