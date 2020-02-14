С 12 февраля ЦОД "Иркутскэнерго" владеет 21,37% акций En+

Покупателем пакета акций En+ Group у ВТБ выступила структура "Иркутскэнерго" - ООО "Центр обработки данных "Иркутскэнерго".

Таким образом, сделка по выкупу пакета акций компании у ВТБ за $1,58 млрд, анонсированная на прошлой неделе - закрыта, сообщает Интерфакс.

En+ уточняла, что в будущем казначейский пакет может быть использован в рамках "стратегической активности" En+, в долгосрочной перспективе компания может выбрать путь вторичного размещения этой доли на рынке (частично или целиком).

Основная часть пакета ВТБ - 14,33% акций - перешла ему в рамках "плана Баркера", предусматривавшего вывод En+ из-под контроля подпавшего под американские санкции Олега Дерипаски. Права голоса по этим акциям - у американского трасти, одобренного санкционным регулятором OFAC. Эта конструкция после выкупа пакета ВТБ не изменится, отмечает En+.

Оставшейся частью казначейского пакета, то есть 7,04% акций, будет голосовать председатель совета директоров En+ согласно директивам совета. Намерения погашать акции у En+ нет, соответственно, оценка free float не изменится.