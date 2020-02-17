«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку офисного помещения в центре Владивостока

Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировала покупку офиса для брокера таможенных услуг «СДМ-Брокер» в центре Владивостока, в бизнес-центре «ПримБизнесЦентр». Площадь помещения – 572 м2. Стоимость – 40 млн. руб.
Сделку по праву можно назвать трансрегиональной, уточняют в «РАФТ ЛИЗИНГ». Продавцы помещения – их два – из Москвы и Хабаровска, причем один из них – физическое лицо, а второй – юридическое лицо. Лизингодатель – «РАФТ ЛИЗИНГ» – из Иркутска, а лизингополучатель – из Владивостока. Сделка уже зарегистрирована в Росреестре, а лизингополучатель приступил к ремонту офиса. Новоселье планируется летом 2020 года.
Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ»:
«Многие лизинговые компании в России декларируют о том, что финансируют приобретение недвижимости, но по факту дальше слов дело не идет. Мы разработали продукт с понятными условиями финансирования, пакетом документов, сроками рассмотрения и успешно финансируем недвижимость в лизинг по всей России. Совсем недавно у нас прошла сделка, где продавец недвижимости был гражданином иностранного государства, сейчас вот еще одна непростая – трансрегиональная сделка».
Напомним, новый продукт «Лизинг недвижимости» компания «РАФТ ЛИЗИНГ» презентовала в августе 2019 года.