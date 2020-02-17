«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку офисного помещения в центре Владивостока

Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировала покупку офиса для брокера таможенных услуг «СДМ-Брокер» в центре Владивостока, в бизнес-центре «ПримБизнесЦентр». Площадь помещения – 572 м2. Стоимость – 40 млн. руб.

Сделку по праву можно назвать трансрегиональной, уточняют в «РАФТ ЛИЗИНГ». Продавцы помещения – их два – из Москвы и Хабаровска, причем один из них – физическое лицо, а второй – юридическое лицо. Лизингодатель – «РАФТ ЛИЗИНГ» – из Иркутска, а лизингополучатель – из Владивостока. Сделка уже зарегистрирована в Росреестре, а лизингополучатель приступил к ремонту офиса. Новоселье планируется летом 2020 года.

Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ»:

«Многие лизинговые компании в России декларируют о том, что финансируют приобретение недвижимости, но по факту дальше слов дело не идет. Мы разработали продукт с понятными условиями финансирования, пакетом документов, сроками рассмотрения и успешно финансируем недвижимость в лизинг по всей России. Совсем недавно у нас прошла сделка, где продавец недвижимости был гражданином иностранного государства, сейчас вот еще одна непростая – трансрегиональная сделка».

Напомним, новый продукт «Лизинг недвижимости» компания «РАФТ ЛИЗИНГ» презентовала в августе 2019 года.

ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» – одна из крупнейших лизинговых компаний Сибирского федерального округа. Была основана в 2006 году. За 14 лет работы реализовала более 2000 успешных проектов. Компания представлена в Иркутске, Братске, Новокузнецке. География охвата: Сибирский федеральный округ. «РАФТ ЛИЗИНГ» финансирует проекты в реальном секторе экономики с целью содействия обновлению и модернизации основных фондов предприятий. Занимает 48 место среди лизинговых компаний России. (согласно рэнкингу «Эксперт РА» за 2018 год).