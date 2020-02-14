7 трендов банковского рынка в 2020 году – Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутске

О том, какие ключевые изменения произойдут на банковском рынке в 2020 году, в рамках пресс-конференции в Иркутске рассказал Владимир Чернышев, управляющий региональным офисом банка «Открытие».

1. Темпы роста банковской розницы замедлятся

В банковской рознице высока вероятность замедления темпов роста. Внимание банков будет большей частью сфокусировано на кредитовании. Снижение процентной ставки и рост маркетинговых инициатив будут способствовать увеличению спроса и объемов выдачи потребительских кредитов, ипотеки, кредитных карт. Рост потребительского кредитования в 2020 году не превысит 8%, ипотеки – 15%.

2. Фокус на персонализацию предложений

При продаже сберегательных и инвестиционных продуктов банки все больше будут склоняться в сторону инструментария персонализации предложений. Ярко выражен тренд перехода от классических банковских депозитов в сторону траншевых накопительных счетов и ИИС.

3. На рынке МСБ – без прорывов

Рынок малого и среднего бизнеса уже второй год практически стоит на месте. Не будет больших прорывов и в 2020 году, даже несмотря на снижение ключевой ставки. Происходит ярко выраженный процесс перетекания клиентов из небольших финансовых структур в крупные банки. Расширен список банков и отраслей, которые могут участвовать в льготном кредитовании по программам поддержки МСБ с Минэкономразвития и Минсельхозразвития.

4. Таргетированный подход и уберизация для бизнеса

Меняются сегодня и сами предприниматели. Для малого и микробизнеса на первое место выходят удобство и функциональность каналов диджитал, для крупных – наличие индивидуальных сервисов. Предприниматели сейчас находятся в постоянном поиске новых предложений, сервисов и банков.

Таргетированный подход к каждому сегменту – также характерная черта развития сегодняшнего рынка кредитования МСБ. Высокую значимость для этой категории приобретает активная уберизация – удобство решения вопросов в несколько кликов. Это требует от банков больших затрат на IT и высокой степени готовности к изменениям. По силам это будет далеко не всем финансовым структурам.

5. Развитие экосистем

Значимый момент на рынке – развитие экосистемы для представителей бизнеса. В банке «Открытие» это такие системы как OpenAcademy, OpenHub B2B platform, OpenAPI.

6. Нацпроекты – импульс для развития бизнеса

В развитии корпоративно-инвестиционного бизнеса многое будет зависеть не только от уровня процентной ставки, но и от реализации национальных проектов в конкретном регионе. Свою роль может сыграть и начало процесса госинвестиций через Фонд национального благосостояния, если оно состоится. Такие проекты могут дать импульс инвестиционной активности и способствовать ускорению роста кредитных выдач. Ускорение темпов роста корпоративных кредитов не превысит 10%.

7. Снижение маржи приведет к росту конкуренции

«Снижение рыночных ставок и банковской маржи приведет к росту конкуренции в 2020 году. Банки будут соревноваться в операционной эффективности и технологичности отделений, развивать дистанционные сервисы. Увеличится скорость оказания банковских услуг и вырастут показатели лояльности клиентов», - отмечает Владимир Чернышев. - В этих условиях банк «Открытие» планирует реализовать несколько проектов по цифровизации банковских услуг (биометрия для дистанционного привлечения клиентов, чат-боты, мобильный банк цифровая платформа для бизнеса, дистанционные продажи). К концу года банк планирует войти в пятерку лучших банков страны по уровню клиентской лояльности».