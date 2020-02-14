Банк «Открытие» в Иркутске в семь раз увеличил выдачи ипотеки

За 2019 год банк выдал жителям Иркутской области 683 млн рублей на приобретение жилья в ипотеку, это на 730% больше результата 2018 года. 338 жителей региона в минувшем году смогли приобрести собственное жилье с помощью ипотечного кредита от банка «Открытие». Об ипотечных результатах и перспективах развития рынка недвижимости в рамках пресс-конференции в Иркутске рассказал Владимир Чернышев, управляющий региональным офисом банка «Открытие».

На фоне общего замедления динамики выдач ипотеки на рынке банку удалось увеличить объемы выдач и нарастить портфель. В немалой степени этому способствовали новые условия по ипотечным программам банка как на первичное, так и на вторичное жилье. Ипотечный портфель банка «Открытие» в регионе на 1 января 2020 года составил 1 млрд рублей, что вдвое выше, чем годом ранее.

2019 год был непростым как для строительной отрасли, так и для рынка ипотечного кредитования. В первом полугодии росла ключевая ставка Банка России. Вслед за ней поднимались и ставки по кредитам. Со второго полугодия начался обратный процесс, и ставки пошли вниз. При этом строительная отрасль начала переход на эскроу-счета. Важный тренд - усиление влияния государства на ипотечный спрос путем развития программ поддержки семейной ипотеки, ипотеки для военнослужащих, ипотеки с материнским капиталом, а также субсидирование отдельных категорий граждан (врачей, учителей) на отраслевом, региональном и федеральном уровнях.

Сегодня наблюдается тренд на увеличение срока ипотечного кредита – он вырос в среднем на 10% - до 18 лет. Выросла и средняя сумма по кредиту – до 2,24 млн рублей, а также размер ежемесячного платежа по кредиту (на 8%) – до 22,4 тыс. рублей.

«В 2020 году мы ожидаем стабилизации рынка жилой недвижимости, что будет сопровождаться выравниванием цены и спроса. Ориентиром будет выступать первичный рынок, главные тенденции которого будет перенимать на себя рынок вторичной недвижимости», - говорит Владимир Чернышев. – Новые условия поддержки семьи (материнский капитал на первого ребенка, возможный запуск программы «сельской ипотеки» и т.п.) могут оказать существенное влияние на рост ипотечного рынка. Еще одной определяющей чертой рынка недвижимости может стать уход с рынка ряда застройщиков как следствие введения эскроу-счетов. Это приведет к консолидации рынка в руках крупных игроков и усилению конкуренции между ними. Но потребитель от этого только выиграет».