«Дешевые» кредиты и реализация нацпроектов могут стать импульсом для роста банковских портфелей – Владимир Чернышев, банк «Открытие»

По итогам работы в регионе за 2019 год, банк «Открытие» в разы увеличил как объемы выдач кредитных продуктов, так и кредитные портфели по ним. Наряду с этим выросли и объемы привлеченных средств от всех категорий клиентов. Банк стремительно наращивает долю своего присутствия в регионе. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Общий кредитный портфель банка «Открытие» в Иркутской области на 1 января 2020 года составил 17,5 млрд рублей, что в 9 раз выше, чем годом ранее. Портфель привлеченных средств за год вырос в 4 раза и составил 19,2 млрд. рублей.

Объемы выдачи потребительских кредитов населению региона в 2019 году выросли в 8 раз по сравнению с 2018 годом и составили 1,2 млрд рублей. Жилищных кредитов банк выдал за год на 683 млн рублей, что в 7 раз больше объем выдач 2018 года. Рос спрос у населения и на кредитные карты (в 2,5 раза) – их выдано 1 130 штук.

Малому и среднему бизнесу региона выдано кредитов вчетверо больше, чем годом ранее, - 4,2 млрд рублей. Кредитный портфель банка при этом увеличился в 2,2 раза и составил на 01.01.2020 года 3,8 млрд рублей. Количество активных клиентов-предпринимателей выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом и составило почти 3 000 человек. Малый и средний бизнес Иркутской области интересовали и банковские депозиты – объем привлеченных средств от бизнеса вырос за год почти вдвое и составил 3 млрд рублей.

Большими темпами росло кредитование крупного бизнеса. Так, объем выдач в рамках корпоративно-инвестиционного блока вырос в 17 раз – до 11,4 млрд рублей. Кредитный портфель увеличился в 73 раза – до 7,4 млрд рублей. Объем средств клиентов корпоративно-инвестиционного блока и Private Banking на конец 2019 года составлял 12,4 млрд рублей, что в 50 раз выше данных по привлечению в 2018 году.

«Одним из важных трендов сегодняшнего банковского рынка становится диджитализация. Она приобретает все большую актуальность как для розничных клиентов, так и для представителей бизнеса. Современные, простые, понятные и технологичные решения сегодня становятся важнейшим показателем, по которому клиент выбирает банк для себя и для бизнеса», - отметил Владимир Чернышев. – В 2020 году большое влияние на развитие банковского рынка окажут «дешевые» кредитные деньги наряду с реализацией национальных проектов. Это может стать главным импульсом для ускорения роста всех банковских портфелей.