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Золото готово стабилизироваться в пределах $1550-1600 - ИАЦ «Альпари»

14 февраля 2020
Возвращение определенного страха инвесторов по поводу распространения коронавируса позволяет ценам на золото локально восстановиться. При этом хорошо видно, что участники торгов не торопятся с покупками – драгметалл так и не скорректировался достаточным образом после предыдущей волны роста и остается довольно дорогим для масштабных приобретений. В то же время, локальные покупки идут, но они выглядят вполне взвешенными и неэмоциональными. Именно поэтому можно говорить о том, что текущее движение цен на золото является здоровым и устойчивым. 

На второй декаде февраля тройская унция золота торгуется по $1576 и удерживается внутри краткосрочного диапазона $1563-1582. 

Любой всплеск негатива на вирусную тему поддержит «золотые» котировки. Сглаженный внешней фон, в то же время, стабилизирует цены на драгоценный металл в пределах $1550-1600 надолго. 

В среднесрочной перспективе на первый план для цен на золото может выйти и физический спрос на металл, поскольку мировые Центробанки продолжают покупать золото в свои ЗВР. 

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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