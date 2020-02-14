Детскую поликлинику №9 в Иркутске откроют в сентябре

Здание детской поликлиники №9 в Иркутске откроют в сентябре 2020 года. Её строительство было начато в 2018 году, но остановилось из-за несоответствия грунтов проектным решениям. Пришлось проводить повторные инженерные изыскания и государственную экспертизу проекта. Об этом сообщили в регправительстве.

Новые технические условия потребовали полной замены тепловой сети. На период корректировки проектной документации исполнение государственного контракта было приостановлено. Сейчас строительная готовность объекта составляет 98,7 процентов. Площадь нового здания поликлиники - 8,8 тыс. кв. м. В строительство вложено 515 млн рублей. На оснащение поликлиники в областном бюджете предусмотрено 136 млн рублей.

На сегодня строительно-монтажные работы в детской поликлинике Иркутской городской клинической больницы № 9 завершены. В медицинском учреждении закупается оборудование. Новая детская поликлиника будет оснащена современным высокотехнологичным медицинским оборудованием и медицинской мебелью, в том числе компьютерным томографом, рентгено-диагностическим комплексом, водолечебной кафедрой на четыре кабины, ортопантомографом, тремя современными аппаратами УЗИ, стоматологическим, лабораторным и другим оборудованием. Его поставка в поликлинику планируется с конца марта по май 2020 года.