Проектные работы для строительства объектов в пострадавших от наводнения районах завершат к 1 мая

Сроки восстановления жилья и соцобъектов в пострадавших от наводнения территориях будут максимально жесткими, за их исполнением установлен контроль на всех этапах. Как сообщили в регправительстве, об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на первом заседании штаба по ликвидации последствий наводнения.

- Штаб должен стать основной площадкой, где мы оперативно еженедельно будем отрабатывать вопросы по мероприятиям, необходимых для ликвидации последствий ЧС, - сказал Игорь Кобзев.

По его словам, уже разработан план-график по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству жилья и объектов инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения. Проектные работы завершат до 1 мая.

На данный момент более 900 пострадавших семей не воспользовались сертификатами на приобретение жилья. Специалисты министерства социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области связываются с ними и выясняют причины и пожелания. Эта информация необходима строителям региона для понимания потребности объемов возведения домов и их площади. Многие жители сообщают о готовности приобрести жилье больших размеров, чем позволяет сумма сертификата, и самостоятельно оплатить разницу. Принято решение проработать этот вопрос.

Строительство жилья сейчас идет в двух микрорайонах Тулуна. Вскоре начнутся работы в Нижнеудинске в микрорайоне Восточный. Уже отмечено значительное количество желающих приобрести деревянные дома небольшой площади.