К 2024 году выброс вредных веществ в Братске планируют сократить на 20%

К 2024 году выброс вредных веществ в Братске необходимо сократить на 20%. Как сообщили в регправительстве, об этом сказал врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.У города очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, он включен в федеральный проект «Чистый воздух».



Правительство региона и администрация Братска разработали комплекс мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Работа запланирована на 2019-2024 годы.



Также предусмотрены меры по переводу автотранспорта на более экологичные виды топлива (газ), газификации домовладений частного сектора и ряд других мероприятий, которые позволят достичь показателей по снижению выбросов в атмосферу на 20%, установленных Указом Президента России.



Одно из мероприятий, предусмотренных комплексным планом, - проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в Братске. Ответственным исполнителем является федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории Оксана Курек подчеркнула, что для эффективного решения вопроса необходимо плодотворное сотрудничество с органами региональной власти.



- Нам необходим перечень объектов, которые негативно влияют на окружающую среду. Необходим перечень и карта-схема автономных источников теплоснабжения в частном секторе, перечень автомобильных дорог и схема транспортных потоков, - сказала Оксана Курек.



По итогам встречи врио губернатора поручил профильным ведомствам региона актуализировать все данные, необходимые для проведения сводных расчетов.



- Мы должны разработать схему работы «Комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Братске» на 2020 год. Проблему газификации объектов и транспорта в Братске требуется обсудить с руководством ПАО «Газпром», - подытожил Игорь Кобзев.