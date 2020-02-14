За озером Байкал могут закрепить статус особой федеральной территории

Об этом в среду сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"У меня всегда болит душа за озеро Байкал с тем, чтобы сохранить это озеро для потомков, чтобы обеспечить решение всех экологических и иных задач. Байкал территориально относится к нескольким субъектам РФ, но я бы, например, создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы всем миром, что называется, сохранили и спасли это озеро", - передает цитату спикера ТАСС.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по изменениям в Конституции РФ планирует поработать вопрос о создании в России особых федеральных территорий, не входящие в субъекты РФ, которые в силу своей специфики требуют особого управления. С таким предложением выступил член рабочей группы Сергей Харитонов.

Из-за огромных размеров нашей страны, ее федеративного устройства, надо выделить такие территории, которые имеют особое оборонное, экономическое, природное значение, которые нуждаются в отдельном регулировании, - добавила Матвиенко.