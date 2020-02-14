Байкал может стать федеральной территорией

Совет федерации поддерживает предложение о закреплении в Конституции особых федеральных территорий, к которым можно отнести озеро Байкал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Она добавила, что есть соответствующий международный опыт, но данная тема, безусловно, требует обсуждения с субъектами РФ и их согласия, консультации с регионами продолжаются.

- Байкал территориально относится к нескольким субъектам РФ, но я бы создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы всем миром сохранили и спасли это озеро, - пояснила спикер Совфеда.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по изменениям в Конституции РФ планирует поработать вопрос о создании в России особых федеральных территорий, не входящие в субъекты РФ, которые в силу своей специфики требуют особого управления. С таким предложением выступил член рабочей группы Сергей Харитонов.