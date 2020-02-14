Самые популярные в Сибири автомобили

Согласно данным аналитического центра «АВТОСТАТ», в январе 2020- года в лидеры вышли KIA Rio, Hyundai Creta, LADA Granta.

В начале 2020 года на рынке новых легковых автомобилей в Сибирском федеральном округе в лидеры вышли три модели - KIA Rio (с результатом 470 реализованных за месяц автомобилей), Hyundai Creta (459 шт.) и LADA Granta (447 шт.).

Отметим, что и по итогам 2019 года эта тройка возглавляет ТОП самых продаваемых, но в ином порядке: LADA Granta (8,3 тыс. шт.), KIA Rio (7,3 тыс. шт.), Hyundai Creta (6,7 тыс. шт.).

В январе 2020 года в Сибири было реализовано 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 1,3% больше, чем в январе 2019 года. По итогам прошлого года рынок данного федерального округа тоже продемонстрировал положительную динамику (+4,4%, реализовано 106,8 тыс. шт.).