В Иркутской области разработают стандарт развития конкуренции

В Иркутской области в ближайшее время разработают план по внедрению стандарта развития конкуренции. Как сообщает газет «Областная», такое поручение дал врио губернатора Игорь Кобзев.

Как рассказал руководитель Иркутского управления Федеральной антимонопольной службы Александр Кулиш, в Приангарье количество нарушений в сфере антимонопольного законодательства только увеличивается. У нас никто не занимается внедрением так называемого стандарта развития конкуренции. В рейтинге, который готовит министерство экономического развития РФ, на протяжении последних пяти лет Иркутская область занимает последние места: в 2017 году и в 2018 годах регион был на 85 месте из 85, в 2016 году мы занимали 82 место, в 2015 году – 64 место. К сожалению, не принимались достаточные меры по стороны правительства региона на развитие конкуренции.