Белый дом одобрил поправки о финансировании социальной части послания президента

Поправки к закону о бюджете на 2020–2022 годы, предполагающие финансирование социальной части послания стоимостью 2 трлн руб., сегодня одобрены на заседании правительства, сообщает Коммерсантъ.

Предполагается, что бюджет останется сбалансированным за счет одновременного наращивания доходов, в частности увеличения поступлений налогов и таможенных платежей на фоне более активного, чем ожидалось, роста экономики.

На пополнение казны власти планируют направить доходы и от сделки по покупке акций Сбербанка — законопроект о приобретении правительством контрольного пакета сегодня также поддержан. Не решен пока вопрос о росте дивидендов госкомпаний — его планируется обсудить отдельно.