Врио губернатора Приангарья готов пойти на мировую с ФАС по строительству терминала аэропорта Иркутска

Федеральная антимонопольная службы и правительство Иркутской области обсуждают мировое соглашение по делу о нарушениях в ходе выбора инвесторов для строительства нового терминала в международном аэропорту Иркутска. Об этом сообщает «Интерфакс Сибирь».

- Врио губернатора Игорь Кобзев готов исполнять требования ФАС России. Аппарат губернатора согласен с (допущенными - ИФ) нарушениями, - сказал глава управления ФАС по Иркутской области Александр Кулиш.

Ранее сообщалось, что к проекту строительства нового терминала в иркутском аэропорту власти Иркутской области без конкурса привлекли структуры Романа Троценко, в том числе ООО "Инфраструктурная корпорация "Аеон", ООО "Новапорт", ООО "Новапорт холдинг", а также АО "Рампорт аэро" (75% у нидерландской United Airports Management, 25% - у структуры "Ростеха") и учрежденное двумя последними ООО "Терминал Иркутск".

Однако в ситуацию вмешалась ФАС, которая в июле 2019 года решила, что структуры Троценко и власти Иркутской области нарушили закон о защите конкуренции. После первых предостережений ФАС иркутские власти прекратили все работы на стройплощадке аэропорта, ограничившись лишь проектированием.

В конце июля 2019 года ФАС предписала властям расторгнуть соглашения с потенциальными инвесторами, объявить тендер и согласовать его условия с антимонопольным ведомством.