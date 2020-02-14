Ведущие творческие коллективы Приангарья выступят в пострадавших от паводка территориях

Благотворительные выступления ведущих творческих коллективов пройдут в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области. По поручению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева разработан годовой график гастролей областных театров и филармонии в Тулуне и Тулунском районе. Об этом сообщили в регправительстве.

24 февраля в Тулуне, наиболее пострадавшем от паводка, состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша. Солист - лауреат международных конкурсов, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алексей Тихомиров. На концерте будут исполнены произведения А. Бородина, М. Глинки, П. Чайковского, И. Дунаевского, М. Таривердиева, Г. Свиридова, Дж. Верди, а также русские народные песни. Мероприятие пройдет в межпоселенческом Дворце культуры «Прометей», рассчитанном на 420 зрителей.

В пострадавших районах творческие коллективы проведут мастер-классы и совместные выступления с участниками самодеятельных коллективов, действующих при муниципальных учреждениях культуры.