В Иркутской области проживает 47 592 Валентина и Валентины

Отделение ПФР по Иркутской области ко Дню всех влюбленных посчитало, сколько в регионе человек с именем Валентин и Валентина. В результате женщин оказалось в десятки раз больше, чем мужчин. Сейчас в Прибайкалье проживает 43 719 женщин с таким именем и 3 873 мужчины. Среди них – 150 Валентинов Валентиновичей и 112 Валентин Валентиновных. Об этом сообщили в ведомстве.

14 февраля свой День рождения отмечают 201 Валентина и 55 Валентинов.

Самым маленьким Валентину и Валентине всего по одному году. Самая старшая Валентина живет в Иркутске, ей 102 года. Самому старшему Валентину – 94 года, он живет в Ангарске.