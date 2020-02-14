Новости

В Иркутской области проживает 47 592 Валентина и Валентины

14 февраля 2020

Отделение ПФР по Иркутской области ко Дню всех влюбленных посчитало, сколько в регионе человек с именем Валентин и Валентина. В результате женщин оказалось в десятки раз больше, чем мужчин. Сейчас в Прибайкалье проживает 43 719 женщин  с таким именем и 3 873 мужчины. Среди них – 150 Валентинов Валентиновичей и 112 Валентин Валентиновных. Об этом сообщили в ведомстве. 

14 февраля свой День рождения отмечают  201 Валентина и 55 Валентинов.

Самым маленьким Валентину и Валентине  всего по одному году. Самая старшая Валентина живет в Иркутске, ей 102 года. Самому старшему Валентину – 94 года, он живет в Ангарске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске
ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске
Дмитрий Брейтенбихер, ВТБ: Во что инвестируют состоятельные клиенты
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании