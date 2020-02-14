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В ВОЗ рассказали о возможном заражении коронавирусом трети населения земли

14 февраля 2020

Об этом сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини, передает ТАСС.

Заражение новым коронавирусом может грозить как минимум одной трети населения Земли. С таким прогнозом выступил американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини.

При этом, даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения вируса, инфицированными рискуют оказаться около 30% людей на планете, утверждает ученый.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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