В ВОЗ рассказали о возможном заражении коронавирусом трети населения земли

Об этом сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини, передает ТАСС.

Заражение новым коронавирусом может грозить как минимум одной трети населения Земли. С таким прогнозом выступил американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини.

При этом, даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения вируса, инфицированными рискуют оказаться около 30% людей на планете, утверждает ученый.