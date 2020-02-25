Выдача ипотеки замедляется, кредиты берут работники крупных предприятий – Владимир Чернышев, банк «Открытие»

Темпы выдачи ипотеки замедляются, средние суммы и сроки по ней растут. О том, что происходит на ипотечном рынке Иркутска, рассказал Владимир Чернышев, управляющий региональным офисом банка «Открытие» на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2019 года.

Фото: А.Федоров

Выдача ипотеки увеличилась в семь раз

Банк «Открытие» входит в топ-5 банков в РФ по выдаче ипотеки. В Иркутской области он увеличил выдачу в семь раз по сравнению с предыдущим годом. Ипотечный портфель на 1 января 2020 года составил 1 млрд рублей.

– Для банка «Открытие» 2019 год был годом ипотеки. Сразу скажу, что отправная точка в конце 2018 года была не очень высокой, тем не менее, даже с учетом этого, нам удалось добиться серьезной динамики – не только по ипотеке – по всем ключевым направлениям нашего бизнеса. Мы завершили консолидацию с Бинбанком, перешли на единые IT-платформы, оптимизировали филиальную сеть и отточили процедуры выдачи кредитов. Благодаря этому по всем направлениям бизнеса уже в первой половине 2019 года мы увидели темпы роста, опережающие среднерыночные.

Выдача ипотеки замедляется

В банке отмечают постепенное замедление темпов выдачи ипотеки, которое соответствует динамике рынка жилой недвижимости. В Иркутске всплеск ипотечных заявок наблюдается со стороны работников крупных предприятий.

– В связи с переходом отрасли на эскроу-счета объем продаж недвижимости в метрах сократился, но рост цен частично компенсировал потери застройщиков в выручке. Аналогичную динамику можно увидеть на ипотечном рынке: количество выданных кредитов уменьшается, при этом средняя сумма кредита растет.

Мы видим тренд на увеличение срока кредита. Если в прошлые годы ипотеку брали на 8-10 лет, сегодня средний срок ипотечного кредита оценивается в 17 лет. Средняя сумма кредита в Иркутске увеличилась до 2,24 млн руб, а среднемесячный платеж по вырос на 8%, до 22,4 тыс. рублей.

В регионах со стабильным спросом на недвижимость и более высоким уровнем жизни выдача ипотеки сохраняется на более высоком уровне, чем в целом по стране. Иркутск к таким регионам не относится, всплеск ипотечных заявок мы видим в основном со стороны работников крупных предприятий.

Ипотечные заемщики чувствительны к ставкам

По словам Владимира Чернышева, ипотечные заемщики очень чувствительны к изменению ставок. Снижение их позволяет активизировать выдачу ипотеки.

– В первом полугодии 2019 года ключевая ставка Центрального банка выросла, вслед за ней выросли ставки банков по ипотеке, и мы сразу увидели замедление темпов выдачи. Во втором полугодии ставка рефинансирования и, соответственно, ставки банков начали снижаться, что привело к активизации выдачи кредитов на приобретение недвижимости.

Банк «Открытие» оперативно реагирует на снижение ключевой ставки: в 2019 году проценты по ипотеке пересматривались в сторону снижения три раза, и на сегодняшний день являются одними из самых привлекательных на рынке.

Сейчас базовая ставка по ипотеке в банке «Открытие» составляет 8,4% годовых. Ставка для зарплатных клиентов банка, а также для тех, кто приобретает квартиры у застройщиков, аккредитованных в банке – 7,95% годовых. При снижении ставки рефинансирования до 5,75% базовая ставка в банке «Открытие» может упасть ниже 8% годовых.

За 2019 год банк «Открытие» выдал жителям Иркутской области 683 млн рублей на приобретение жилья в ипотеку, это на 730% больше результата 2018 года. Таким образом приобрести собственное жилье смогли 338 жителей региона.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.