Наступление пожароопасного сезона в Приангарье ожидается 1 апреля

В Иркутской области наступление пожароопасного сезона ожидается 1 апреля 2020 года. Лесные пожары могут начаться раньше, чем в прошлом году из-за небольшого количества снега. Об этом сообщает газета «Областная».

Для совершенствования авиалесоохранных работ в 2020 году планируется увеличить парашютно-десантную пожарную службу до 267 человек, для сравнения в 2019 году в ней было занято 240 человек. При этом нормативная численность составляет 420 человек. Планируется выставить самолет АН-2 в Усть-Куте, а в Киренске разместить базирование легкомоторного самолета. Это обеспечит эффективное выполнение лесоавиационных работ. Планируется арендовать 22 воздушных судна. Для контроля за ходом тушения сложных лесных пожаров Иркутская авиабаза будет активно применять беспилотные летательные аппараты.

В этом году планируется приобрести 40 единиц лесопожарной техники и 4 единицы лесохозяйственной техники.