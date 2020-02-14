В Иркутской области за год количество зарегистрированных прав на недвижимость выросло в 1,7 раза

В 2019 году управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало в 1,7 раза больше прав и ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество. В прошедшем году оформлено более 680 тыс. прав, ограничений (обременений) прав и сделок на объекты недвижимого имущества. В 2018 году было зарегистрировано около 400 тыс. Об этом сообщили в ведомстве.

Значительно увеличилось за год общее количество положительных решений по кадастровому учету, единовременном кадастровом учете и регистрации прав - почти 117 тыс. таких решений (в 2018 году - около 85 тыс.).

Одна из причин такого роста количества зарегистрированных прав - летнее наводнение 2019 года.

Реже ведомство стало отказывать в проведении учетно-регистрационных действий и приостанавливать процедуры оформления недвижимости. В 2019 году Управлением Росреестра по Иркутской области принято на 22% меньше решений об отказе в регистрации прав (в 2019 году - около 1,8 тыс. таких решений, в 2018 году – 2,3 тыс.). Количество решений о приостановлении регистрации прав за год уменьшилось на 20% (в 2019 году – около 5,4 тыс. таких решений, в 2018 году – около 6,8 тыс.). Отказов в кадастровом учете стало в два раза меньше (в 2019 году - около 1,4 тыс. решений об отказе, в 2018 году – 2,8 тыс.), приостановлений - в 1,5 раза (в 2019 году – около 4,4 тыс. решений о приостановлении, в 2018 году – около 7,1 тыс.).

Также впервые за последние пять лет в регионе зафиксирован рост количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). В 2019 году ведомство зарегистрировало 10 364 ДДУ (в 2018 году – 8 462 ДДУ), в том числе 450 договоров, которыми предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счет эскроу.