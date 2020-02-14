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После предписания ФАС мэрия Иркутска объявила аукционы на установку 159 рекламных щитов

14 февраля 2020

Мэрия Иркутска после предписания ФАС выставила на торги 159 мест под установку и эксплуатацию конструкций. Об этом сообщает ТАСС. 

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш заявил о незаконности более 90% установленных в Иркутске рекламных конструкций. Их собственники не имеют договоров с городской администрацией и разрешений на установку. Это связано с тем, что в 2019 году мэрия не проводила соответствующие аукционы. ФАС выдала предписание провести торги по всем участкам, предназначенным для размещения конструкций под наружную рекламу.

Что иркутяне думают о зачистке города от рекламных конструкций?


/ Сибирское Информационное Агентство /
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