Азиатско-Тихоокеанскому Банку исполнилось 28 лет

Один из крупнейших банков с мультирегиональной сетью – Азиатско-Тихоокеанский Банк - отметил свое 28-летие.

За годы работы Азиатско-Тихоокеанский Банк стал не только зоной комфортного и качественного финансового обслуживания населения, но и настоящей кузницей кадров. АТБ с радостью принимает в свои ряды молодых специалистов, делится с ними опытом и учит новому. В части городов и регионов Банк является одним из крупнейших работодателей, предлагая своим новым сотрудникам профессиональный рост и теплую атмосферу в коллективе. Большинство специалистов Банка работают в нем уже более 5-ти лет и выше.



«28 лет – это еще не юбилей, но вполне весомая дата, когда мы можем обернуться назад, оценить пройденный путь, сделать определенные выводы и двигаться дальше, ведь это прекрасный возраст, и мы так молоды. Как у людей, так и у АТБ сейчас наступил важный период взросления, когда человек становится рассудительней, опытней, умеет принимать взвешенные решения и нести за них ответственность. Я считаю, что в АТБ выработалась одна очень хорошая черта – не прятаться от ошибок, уметь слушать и идти на диалог, как со своими клиентами, так и со своими сотрудниками. Именно поэтому от лица всего Азиатско-Тихоокеанского Банка я хочу поблагодарить наших партнеров за проявленное доверие и плодотворное сотрудничество, клиентов – за отзывчивость и предоставленную возможность нам становиться лучше каждый день, ну, а наших сотрудников – за преданность своему делу, профессионализм и неравнодушие», - поделился Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.



АТБ сегодня – это 199 отделений, 108 населенных пунктов, 19 регионов. Банк занимает уверенные позиции в финансовом секторе и активно проявляет себя на международном рынке, тесно сотрудничая со странами АТР. Банк поддерживает социально-экономическое развитие всех территорий своего присутствия: подписывает соглашения о сотрудничестве с правительствами регионов, оказывает помощь в организации спортивных и культурных мероприятий, участвует в благотворительных проектах и многое другое.