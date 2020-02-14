Главу Листвянки подозревают в превышении должностных полномочий

В отношении главы администрации Листвянки возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В органах установили, что в 2017 году глава администрации незаконно выдавал разрешение на строительство дома площадью более 1400 кв.м в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании разрешения собственник на земельном участке построил трёхэтажную гостиницу.

Глава муниципалитета задержан. В администрации Листвянки проведены обыски.

Расследование уголовного дела продолжается.