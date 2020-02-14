Сбербанк запустил образовательный проект по работе с проблемной задолженностью

Сбербанк и просветительский интернет-портал для юристов «LF Академия» запустили совместный проект «Академия.Сбербанк».

В разделе «Академия.Сбербанк» размещены видеолекции специалистов Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка, посвященные актуальным вопросам банкротства и принудительного взыскания и работе с проблемной задолженностью в целом.

На сайте любой юрист может пройти небольшой профессиональный тест, чтобы проверить, насколько его компетенции соответствуют требованиям Сбербанка для сотрудников, занимающихся принудительным взысканием. Заполненная анкета автоматически попадает к HR-специалистам банка. При желании прохождение теста может стать первым шагом к трудоустройству в Сбербанке.

Банк рассчитывает, что такой опыт сотрудничества окажется востребованным в профессиональном сообществе и планирует развивать ресурс на основе обратной связи пользователей.

Евгений Акимов, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка:

«Наш проект ориентирован на практику. Он рассказывает об особенностях урегулирования проблемных активов, позволяет понять специфику участия системного кредитора в делах о банкротстве и познакомиться с уникальными сервисами банка по ведению процедур банкротства. Это отличная возможность бесплатно освоить компетенции, важные для профессионального роста, и получить шанс присоединиться к команде Сбербанка».

«LF Академия» — это инновационный просветительский портал, сочетающий уникальные знания и опыт ведущих представителей юридического сообщества и широчайшие технологические возможности онлайн-обучения. Цель проекта — формирование юридической среды, участники которой объединены общими ценностями — стремлением к саморазвитию и желанием совершенствовать существующую правовую систему. На сайте выдающиеся эксперты юридического мира делятся своими знаниями и профессиональным опытом, внося свой вклад в современную юриспруденцию и показывая ориентир тем, кто хочет стать лучшим в своей профессии. На нем можно познакомиться с видеолекциями известных российских экспертов по любым отраслям и вопросам права. Просветительский ресурс создан организаторами самого масштабного правового мероприятия в России — Петербургского международного юридического форума.