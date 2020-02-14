Сбербанк открыл кредитную линию АО «Внуковские Отели» на цели рефинансирования задолженности перед иностранными банками

Сбербанк открыл кредитную линию АО «Внуковские Отели» (DoubleTree by Hilton Moscow - Vnukovo Airport 4*) сроком 8 лет на цели рефинансирования в полном объеме задолженности перед иностранными банками, привлеченной на строительство гостиничного комплекса.

Ранее в сентябре 2017 года завершилась консолидация активов Внуковского аэропортового комплекса на базе АО «Международный аэропорт «Внуково». И в декабре 2017 года Сбербанк и аэропорт заключили сделку на сумму 9 млрд рублей по рефинансированию кредитных обязательств перед другими банками.

Ольга Харламова, вице-президент, директор департамента кредитования ключевых клиентов:

«Эта сделка важна для нас, поскольку Сбербанк стал единственным кредитором АО «Внуковские Отели» и в очередной раз подтвердил статус надежного финансового партнёра. В результате рефинансирования кредита компания получила возможность обслуживать свои кредиты на более гибких условиях и по более низким процентным ставкам».