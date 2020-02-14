Сбербанк и DHL Express определят лучших экспортеров

Сбербанк и компания DHL Express продолжают поддержку лучших российских практик в сфере экспортной деятельности в рамках совместной премии «Экспортеры. Новый уровень». Представители малого и среднего бизнеса, юридические лица и индивидуальные предприниматели, активно экспортирующие свою продукцию, приглашаются к участию в премии.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Экспортный пример», «Экспортер-новатор года» и «Экспортер года в сфере e-commerce» (специальная номинация DHL Express). При отборе победителей учитываются динамика роста экспортных продаж, расширение географии экспортных поставок, стратегия продвижения продукта на иностранные рынки, инновационность экспортируемого продукта, а также использование онлайн-каналов в экспортных продажах.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на платформе Сбербанка для участников внешнеэкономической деятельности «Банк бизнес-партнеров» в разделе «Премия ʺЭкспортеры. Новый уровеньʺ» до 20 февраля.

Наталья Голудина, советник заместителя Председателя Правления Сбербанка:

«Поддержка российских экспортеров является приоритетной задачей не только для Сбербанка, но и для России в целом. Мы верим, что российский экспорт может быть высокотехнологичным, конкурентоспособным и качественным. Премия ʺЭкспортеры. Новый уровеньʺ — отличная возможность для предпринимателей заявить о себе, поделиться историей успеха и знаниями с будущими экспортерами, а также стать непосредственным участником формирования российской экспортной среды».

Анна Клинскова, вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России:

«Стремительный рост трансграничной электронной торговли открывает большие возможности для российских предпринимателей. Компания DHL Express прикладывает всесторонние усилия, чтобы как можно больше российских предпринимателей, которые производят интересную и качественную продукцию здесь, в России, выходили на международные рынки с использованием каналов электронной торговли. Мы будем рады поддержать проекты и компании, ориентированные на развитие экспорта».

Итоги премии «Экспортеры. Новый уровень» будут подведены на IV ежегодной конференции «ВЭД. Новые рынки», которую Сбербанк организует 27 февраля 2020 года в Москве. Цель конференции — объединить участников внешнеэкономической деятельности, чтобы вместе решать задачи выхода российских компаний на зарубежные рынки. Эксперты и предприниматели поделятся своим опытом и реальными бизнес-кейсами в области ведения внешнеэкономической деятельности, расскажут об изменениях законодательства, новых рынках и новых трендах ВЭД.