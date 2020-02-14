Главное баскетбольное событие года пройдет при поддержке ВТБ

16 февраля в Москве состоится главное баскетбольное событие года — Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ. Битва лучших игроков, отобранных в ходе голосования болельщиков и СМИ, пройдет на «ВТБ Арене».

Темой матча этого года станет #баскетбудущего. На один вечер зрители грандиозного спортивного праздника окунутся в атмосферу будущего и инноваций. Бессменный ведущий мероприятия Иван Ургант выступит в паре с виртуальным голосовым помощником Алисой.

В программе мероприятия помимо главной игры, в которой сойдутся две команды — «Звезды России» и «Звезды Мира», запланированы конкурсы по броскам сверху, состязание 3-очковых бросков, розыгрыш автомобиля и другие сюрпризы, подготовленные специально для зрителей. Музыкальным хедлайнером в этом году станет группа «IOWA».

«Сотрудничество с Единой лигой ВТБ позволяет банку эффективно развивать поддержку российского спорта в рамках одной из приоритетных социальных программ банка — программы „Спортивная Страна“. В 2020 году проходит уже четвертый в нашей истории Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ. За достаточно короткий период это мероприятие стало главным баскетбольным событием Европы, и его рейтинги подтверждают, что работа в части развития профессионального спорта в нашей стране движется в верном направлении», — рассказал старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.

Банк ВТБ является титульным спонсором Единой лиги ВТБ, которая была создана в 2008 году совместно с Российской федерацией баскетбола. В сезоне 2018/2019 в турнире принимают участие 13 клубов из 5 стран — России, Белоруссии, Польши, Эстонии и Казахстана.