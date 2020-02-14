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Примсоцбанк принимает заявки на открытие ИИС в интернет-банке и мобильном приложении Примсоц Л@йн

14 февраля 2020

Примсоцбанк добавил в мобильное приложение и интернет-банк Примсоц Л@йн возможность подачи заявки на открытие индивидуального инвестиционного счёта.

Делайте заявку на открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в «ПримсоцЛ@йн». ИИС удобен для начинающих инвесторов, он имеет более высокую доходность за счёт налогового вычета. Минимальная сумма – 100 000 руб., такой счет можно пополнить в любое время и любое количество раз, тип льготы можно выбрать в течение всего срока действия счета.

Для вашего удобства делайте заявку на открытие счета и получайте консультацию, не выходя из дома. В интернет-банке «ПримсоцЛ@йн» в меню «Заявления и сообщения» - новое заявление – выберите «Заявка на открытие индивидуального инвестиционного счета».

Более подробную информацию можно получить в отделениях Примсоцбанка и по номеру единой справочной службы 8-800-200-42-02.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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