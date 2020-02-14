Председатель Правления РСХБ и Глава Удмуртской Республики договорились развивать партнерство

В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Бориса Листова и Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова. Стороны обсудили результаты совместной работы и планы по развитию агропромышленного комплекса региона, в том числе поддержку фермерского движения, перспективы программы комплексного развития сельских территорий и укрепление экспортного потенциала Республики.

В 2019 году особенно динамично развивался в Удмуртии сектор молочного животноводства, который утроил темпы годового прироста и дал региону 758,9 тыс. тонн продукции, что на 57 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. При этом наиболее интенсивный рост продемонстрировали фермерские хозяйства, которые увеличили объем получаемого молока на 22%.

«Россельхозбанк и Удмуртская Республика давно и плодотворно сотрудничают. По итогам года мы видим конкретные результаты нашей совместной работы. На столах жителей Республики с каждым годом увеличивается объем того, что «сделано в Удмуртии». Особенно большой вклад здесь вносит развитие фермерского движения. Фермеры Удмуртии – носители богатых традиций и им есть, что показать не только России, но и миру. Новые возможности перед жителями сельских территорий открывают льготные финансовые продукты для села. Уже сейчас Банк принимает заявки на выдачу льготной сельской ипотеки и потребительских кредитов в рамках программы Комплексного развития сельских территорий. В Удмуртии треть населения живет на селе, и мы видим высокую заинтересованность руководства региона в реализации этой программы», – сказал Борис Листов.

«Наше сотрудничество с Россельхозбанком позволяет предпринимателям Удмуртии получать кредитные средства на выгодных условиях. Только в прошлом году было заключено 158 кредитных договоров на общую сумму порядка 9 млрд рублей. При этом видим заинтересованность Банка в долгосрочном партнерстве. Уверен, что программа льготной сельской ипотеки, которая уже сейчас вызывает большой интерес у жителей, будет успешно реализована. Это важная и востребованная мера поддержки для жителей села», – отметил Александр Бречалов.

Глава РСХБ также отметил высокий экспортный потенциал АПК Удмуртии, в частности, молочной продукции, и подчеркнул готовность РСХБ оказывать всестороннее содействие в его развитии, в том числе консультационную поддержку.

В Банке есть все необходимые инструменты для организации и ведения ВЭД. Россельхозбанк дает экспортерам продукции АПК полный спектр возможностей по привлечению финансирования, структурированию внешнеторговых сделок, проведению международных расчетов, получению гарантий и открытию аккредитивов по внешнеторговым контрактам.

Россельхозбанк работает в Удмуртии с 2001 года. За это время он вложил в ее экономику более 117 млрд рублей, в том числе более 88 млрд рублей в ее АПК.