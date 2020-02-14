Райффайзенбанк усиливает направление цифровых продуктов и сервисов

Василий Шиленков возглавил направление цифровых некредитных продуктов и сервисов Райффайзенбанка. Первоочередной задачей Василия станет создание нового, полностью цифрового опыта получения и использования клиентами банковских карт, начиная с момента первого знакомства нового клиента с банком до получения им всех сервисов по переводам денежных средств и оплате услуг через цифровые каналы.

«Основным вызовом в новом направлении станет детальное исследование клиентских предпочтений и развитие ценностного предложения Райффайзенбанка, которое позволит прочно занять сильные позиции на новых для банка территориях: в постоянно растущем списке городов с полностью цифровой моделью обслуживания», — добавил Василий Шиленков, руководитель направления цифровых некредитных продуктов и сервисов Райффайзенбанка.

Василий присоединился к команде Райффайзенбанка более 9 лет назад, начав с позиции специалиста информационного центра, где прошёл путь до руководителя группы. Дальнейшая карьера Василия была связана с развитием различных розничных банковских продуктов, оптимизацией продуктовых линеек, повышением эффективности процессов и развитием цифрового потребительского кредитования (подача заявления и/или удаленное подписание документов через интернет-банк, без визита в отделение), доля которого в новых выдачах в 4 квартале 2019 года превысила 50%.