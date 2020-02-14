ПСБ запустил официальные каналы в WhatsApp Business для коммуникации с клиентами

ПСБ запустил два официальных канала в WhatsApp для физических лиц и малого бизнеса. Присутствие банка в мессенджере в первую очередь нацелено на повышение удобства и легкости коммуникации для клиентов. В чате они смогут получить консультацию по всем банковским продуктам и услугам. Сейчас на вопросы клиентов в приложении отвечают менеджеры, в дальнейшем планируется внедрение бот-помощника, который в том числе сможет подключать финансовые сервисы.

«Результаты наших исследований показывают, что клиенты выбирают канал коммуникации с банком, исходя из контекста. Если вопрос сложный и требует разъяснений, проще позвонить. А когда нужен быстрый ответ и важно сэкономить время – написать. Мы считаем, что общение через мессенджер будет востребовано клиентами, поскольку у людей уже сформировалась привычка использовать его в повседневной жизни», – говорит Юрий Чернышев, директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ.

Запуск официального бизнес-аккаунта реализован благодаря сотрудничеству банка с коммуникационной платформой Infobip, официальным партнером WhatsApp в России. Чтобы начать диалог с ПСБ, частные клиенты могут добавить в приложении контакт банка, представители малого и среднего бизнеса могут подключиться по ссылке.