«Развитие АПК Воронежской области служит примером эффективности» – зампред РСХБ

В ходе рабочего визита в Воронеж заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов отметил положительные результаты работы аграриев области в 2019 году, обозначил дальнейшие пути развития АПК, а также подвел итоги работы филиала Банка.

«Воронежская область – один из лидеров по темпам роста сельского хозяйства в масштабах всей России. По производству молока регион занимает 3-е место в стране, входит в пятерку по говядине и свинине. Очень хорошие результаты показывает растениеводство: удерживаются высокие позиции по валовому сбору зерна, производству подсолнечника, сахарной свеклы. За 10 лет объем производства продукции АПК в регионе вырос вдвое, что значительно больше, чем в целом по России. Важно, что успехами АПК области обязан не столько благоприятным природно-климатическим условиям, сколько грамотному управлению и действиям аграриев. Это пример поступательной и эффективной работы по развитию сельского хозяйства. Россельхозбанк давно работает в области, мы рады участию в ее аграрных успехах», – сказал заместитель Председателя Правления РСХБ.

Денис Константинов добавил, что, по оценке Россельхозбанка, акцент в АПК области в ближайшей перспективе целесообразно делать на внедрении современных агротехнологий, которые позволят еще больше повысить урожайность, закладке интенсивных яблоневых садов с ориентацией на импортозамещение, а также продолжении развития органического сельского хозяйства.

Заместитель Председателя Правления также провел встречу с коллективом филиала Банка. РСХБ вложил в экономику Воронежской области 47,6 млрд рублей, в том числе 46,3 млрд рублей в АПК.

Денис Константинов подчеркнул, что в 2020 году филиал должен продолжить работу по расширению доступности услуг для населения и улучшению качества их оказания. На данный момент он представлен в области 24 точками продаж.