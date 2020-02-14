«Зеленая энергетика» обойдется России в 1,6 трлн рублей

Российский энергорынок потратит 1,5-1,6 триллиона рублей на поддержку "зеленой" энергетики до конца программы в 2024 году, уже заплатил 43,7 миллиарда рублей с начала действия программы в 2014 году и до 2020 года, сообщили РИА Новости в регуляторе энергорынков РФ "Совете рынка".

В России действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В настоящее время принято решение о продлении программы поддержки ВИЭ с определенными корректировками до 2035 года.