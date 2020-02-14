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Как работает «ФИНАМ» в праздничные дни с 21 февраля по 9 марта 2020 года

14 февраля 2020

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11 февраля 2020

АО «Банк ФИНАМ»  сообщил режим обслуживания клиентов в праздничные дни в период с 21 февраля по 09 марта 2020 года.

Банк обращает внимание на то, что 24.02.2020 и 09.03.2020 являются нерабочими днями в АО «Банк ФИНАМ».

Обслуживание клиентов – физических и юридических лиц в офисах Банка не осуществляется.

Прием и исполнение распоряжений клиентов физических и юридических лиц в иностранной валюте 21.02.2020 и 06.03.2020 будет осуществляться до 13-00 (МСК).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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