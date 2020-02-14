Медиапредпочтения покупателей шоколада: телевидение не в почете

Исследовательский холдинг Ромир представляет новые медиа-данные по ТВ, радио и Интернет потреблению.

Интересно отметить, что на прошлой неделе Покупателей шоколада телеканалы интересовали меньше, чем всех людей в целом. Так, охваты оказались ниже у Первого канала, ТНТ, РЕН ТВ, России 1 и России 24. Однако, телеканал Карусель покупатели данной категории смотрят чаще базовой аудитории, что можно объяснить наличием детей в их семьях, которые и предпочитают мультфильмы и детские передачи. Кроме того, эта ЦА чаще других пользуется мобильными приложениями Сбербанк Онлайн, YouTube и ВКонтакте.

Клиенты Райффайзенбанк реже других смотрят Первый канал, Россия 1, РЕН ТВ, ТНТ, ТВ-3, Россия 24 и Муз ТВ. Кроме того, они реже смотрят видео на YouTube и пользуются мессенджером WhatsApp.

Самыми популярными телеканалами у покупателей молока Простоквашино оказались СТС, Первый канал и ТНТ. Телеканал НТВ, наоборот, пользуется меньшей популярностью у покупателей данного товара (реже базовой аудитории). Чаще других респондентов данная целевая аудитория пользуется поисковиком Яндекса с настольных компьютеров.