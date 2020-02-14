В 2020 году расходы бюджета РФ вырастут на 163 млрд рублей

Изменения в бюджет внес Минфин, предполагается, что в 2020 году расходы вырастут на 163 млрд рублей, сообщает Российская газета.

В 2021 году расходы вырастут на 557 млрд рублей в 2021 году и на 678 млрд рублей в 2022 году. В частности, более 750 млрд рублей из средств федерального бюджета будет выделено на ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в 2020-2022 годах.

По данным министерства, в 2020 году на осуществление выплаты направят 159,2 млрд рублей, в 2021-м - 289,7 млрд, в 2022-м - 301,3 млрд.

Средства также будут направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения, создание дополнительных мест в школах, организацию горячего питания в начальной школе.