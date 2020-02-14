В 2019 году взносы за капремонт выросли на 10%

В 2019 году взносы на капитальный ремонт в среднем по России выросли более чем на 6–10%, сообщают «Известия».

За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ. Регионы повышают размер взносов в разное время — например, в Ульяновской области он поднимался 1 февраля и 1 июля 2019 года, в Кемеровской области — 1 сентября.

При этом во многих регионах произошло еще одно повышение, не вошедшее в статистику, — с 1 января 2020 года. Например, Москва подняла тариф на 3,7%.

По информации Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), в 2020 году взносы уже повысили 54 субъекта, в 31 регионе они остались на прежнем уровне. Данных от Фонда содействия реформированию ЖКХ за IV квартал пока нет.