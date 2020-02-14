Компания En+ Group проведет семейный лыжный праздник в Ангарске

В воскресенье, 16 февраля, на стадионе «Ангара», компания En+ Group проведет семейный спортивный праздник «Ангарск, на лыжи!». Город во второй раз примет участие в совместном проекте En+, РУСАЛа и Федерации лыжных гонок России «На лыжи!». Заезды пройдут на дистанциях от 300 м до 5 км. Об этом сообщает пресс-служба En+.

В 2018 году компания модернизировала лыжно-биатлонный комплекс (ЛБК) «Ангарский». В соревнованиях в честь открытия тогда приняли участие около 400 человек.

К участию в празднике приглашаются все желающие: профессионалы, любители, семьи с детьми. Заезды участников будут проводиться на дистанциях от 300 м до 5 км.

На сайте www.angarsk-ufks.ru ведется заочная регистрация участников соревнований, очная пройдет в спортивном зале стадиона «Ангара» с 10:00 до 12:00 16 февраля. Торжественное открытие праздника и старт заездов запланированы на 12:00.

Кроме заездов, будет организована развлекательная программа для детей и их родителей, будет работать полевая кухня, также организаторы угостят всех гостей горячим чаем. Будет организован прокат лыж.

Победителей определят в каждой возрастной группе и наградят призами и грамотами.

«На лыжи!» - совместный проект En+, РУСАЛа и Федерации лыжных гонок России. Он реализуется с 2016 года в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия. Основная цель проекта - популяризация лыжного спорта и пропаганда здорового образа жизни. В рамках проекта ведется обновление и строительство лыжной инфраструктуры, проводятся спортивные праздники и соревнования, ведется подготовка лыжных тренеров, оказывается помощь юношеским командам.

За время реализации проекта были обновлены лыжные комплексы и стадионы в Ангарске, Братске, Каменске-Уральском, тренировочные базы получили 6 современных ратраков отечественного производства, было закуплено и передано спортсменам более 1100 единиц лыжного инвентаря, 402 тренера прошли подготовку на образовательных курсах. С 2019 года ежегодно проводится конкурс «Лучший лыжный тренер года» на соискание стипендии в размере 90 000 рублей. Стипендиатами первого конкурса, итого которого были подведены в октябре 2019 года, стали 5 специалистов. В 2016-2020 годах участниками массовых лыжных праздников в рамках проекта «На лыжи!» стали более 52 000 любителей спорта. За это время в кубковых соревнованиях проекта приняли участие более 1 900 юных спортсменов.

В 2020 году по проекту «На лыжи!» впервые проводились спортивные соревнования для учащихся школ в городах присутствия En+: Абакане, Иркутске, Сорске и Черемхово. Соревнования проводились в формате эстафет в спортзалах школ, командам-победителям вручали комплекты лыж (всего было закуплено и передано 40 пар), остальные участники получали сувениры и сладкие подарки.

Для популяризации и продвижения лыжного спорта среди массовой аудитории созданы страницы проекта в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook, YouTube. Их подписчиками являются в общей сложности более 94 500 человек. В рамках проекта оказывается поддержка сборной России по лыжным гонкам.