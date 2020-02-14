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Рубль резко укрепил свои позиции к доллару, в чем причина такого роста?

14 февраля 2020

За первые три дня недели рубль подорожал относительно доллара на 2,3% — с 64,3 до 62,9. Аналитики рассказали РИА Новости о причинах рекордного укрепления отечественной валюты.

Такой динамики рубль не демонстрировал с сентября. Как указывают в "Открытие Брокер", спекулянты, ставившие на рост доллара, продают валюту и фиксируют прибыль.

Главная причина — действия американского Федрезерва, который буквально заливает рынок ликвидностью.

С 15 октября ФРС выкупает краткосрочные казначейские облигации (сроком до года) на 60 миллиардов в месяц и каждый день предоставляет банкам 120 миллиардов кредитов РЕПО.

Только в декабре в финансовую систему страны закачали почти полтриллиона. "Резкое увеличение денежных вливаний на межбанковский рынок требуется для того, чтобы избежать повторения скачка ставок краткосрочного кредитования в конце года", — пояснил тогда глава Федрезерва Джером Пауэлл.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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