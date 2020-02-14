Какой любви работодатели ищут в соискателях?

Сейчас на hh.ru 63 тысячи резюме с фразой: «Люблю свою работу», «Люблю свою профессию». Это 0,1% от всех резюме на сайте.

Вакансий, в которых работодатели указали в качестве пожелания к кандидатам наличие любви к работе, профессии, своему делу, — 6 тысяч. Это 1% от общего количества вакансий. Но любовь к работе — не самое популярное «требование» о любви в вакансиях. Иногда работодатели ожидают от кандидатов другой любви.

За прошлый год работодатели разместили на hh.ru примерно 46 500 вакансий, в которых в качестве требований или пожеланий к соискателю фигурировала любовь к чему-то. Это 1% от общего количества вакансий за год.

Чаще всего «вакансии с любовью» встречаются в сферах: продаж (28% от общего количества вакансий, где есть фраза «любовь к»); образования (16%); начала карьеры, а также туризма и ресторанов (по 12%).

Самый типичный в вакансиях «запрос на любовь» — это любовь к людям, клиентам (в сфере образования — к детям). Такое требование или пожелание содержится в 41% вакансий, в которых есть фраза «любовь к».

На втором месте по распространенности (13%) — требование о любви к своему делу, своей профессии, работе. Оно встречается в вакансиях из любых профессиональных областей, но чаще всего — в вакансиях индустрии красоты (когда приглашают парикмахеров, косметологов, визажистов, мастеров ногтевого сервиса и так далее) и ресторанов (когда приглашают поваров, пекарей, официантов, барменов).

На третьем месте по распространенности в вакансиях (6%) — требование о любви к животным. Оно присуще вакансиям ветеринарных врачей и администраторов ветклиник, продавцов зоомагазинов и дог-ситтеров.

В 2% вакансий с фразой «любовь к» от кандидатов ждут любви к продажам, и это, разумеется, вакансии продавцов или менеджеров по продажам. Идеальный продажник, по ожиданиям работодателей, должен совмещать любовь к людям с любовью к продажам. А еще желательно — с любовью к бренду компании и тому, с чем связаны продажи (например, к спорту, если он будет продавать спортивные товары, к моде, если это продажа одежды).

Абстрактная любовь к труду встречалась всего в 92 вакансиях за 2019 год, и это были абсолютно разные позиции, от уборщиков и разнорабочих до SEO-специалистов.

От бухгалтеров и финансистов обычно ждут любви к цифрам, от дизайнеров — любви к творчеству, от гейм-дизайнеров — к играм, от флористов — к цветам, от программистов — любви к чистоте и красоте кода, определенным языкам и методологиям программирования. Например, «любовь к KISS» — это не то, что вы подумали, а требование к соблюдению особых принципов проектирования.

«Не всегда связь между любовью к чему-то и рабочим функционалом так очевидна, как в перечисленных выше примерах. Иногда любовь к чему-то в глазах работодателя — признак того, что человек хорошо впишется в корпоративную культуру. Например, в вакансии компании, которая поддерживает здоровый образ жизни и регулярно проводит корпоративные спортивные мероприятия, может быть написано, что любовь к спорту станет преимуществом для кандидата. Даже если речь идет о совершенно неспортивном функционале (например, ищут юриста)», - рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Бывает, что нанимающий менеджер считает, что любовь к чему-либо — признак качества, важного для работы, а иногда про любовь пишут просто ради шутки. Например, на hh.ru бывали вакансии программистов, дизайнеров и менеджеров по персоналу с таким пожеланием, как «любовь к котикам».