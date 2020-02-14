En+ подала заявку на листинг акций на Московской Бирже

En+ Group 13 февраля подала заявку на листинг обыкновенных акций на Московской бирже, сообщает ТАСС.

Заявка подана в рамках планов создать диверсифицированную платформу для инвесторов в долевые инструменты и расширения доступа компании к рынкам капитала, отмечается в сообщении.

Период рассмотрения заявки на листинг акций группы на Московской бирже составляет до 20 дней, отмечает En+.

Вместе с этим En+ Group направила заявку на делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с Московской биржи. Делистинг произойдет в соответствии с договоренностью между компанией и торговой площадкой в течение двух месяцев с даты начала торгов обыкновенными акциями En+ на Московской бирже.