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Снижение ипотечных ставок в России продолжится

14 февраля 2020

Об этом в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. При этом спикер обещал учесть сообщения, полученные им от граждан в соцсетях.

"Сегодня председатель правительства Михаил Мишустин дал поручение ЦБ, Андрею Белоусову и мне подготовить предложения по снижению ипотечной ставки и упрощению рефинансирования", - написал чиновник в твиттере.

Хуснуллин отметил, что полученные им сообщения граждан о реальных ставках по ипотеке в регионах будут учтены в работе правительства. "Спасибо всем, кто рассказал свои истории у меня в твиттере, вы помогли понять реальную картину. Все ваши ответы увидели и учли. Как и сказал председатель правительства: ставка должна быть ниже - будем работать на это", - передает цитату вице-премьера Интерфакс.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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