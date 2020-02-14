Снижение ипотечных ставок в России продолжится

Об этом в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. При этом спикер обещал учесть сообщения, полученные им от граждан в соцсетях.

"Сегодня председатель правительства Михаил Мишустин дал поручение ЦБ, Андрею Белоусову и мне подготовить предложения по снижению ипотечной ставки и упрощению рефинансирования", - написал чиновник в твиттере.

Хуснуллин отметил, что полученные им сообщения граждан о реальных ставках по ипотеке в регионах будут учтены в работе правительства. "Спасибо всем, кто рассказал свои истории у меня в твиттере, вы помогли понять реальную картину. Все ваши ответы увидели и учли. Как и сказал председатель правительства: ставка должна быть ниже - будем работать на это", - передает цитату вице-премьера Интерфакс.