Читинское отделение Сбербанка и Забайкальский госуниверситет презентовали Кампусный проект

Читинское отделение Байкальского банка Сбербанка и ЗабГУ презентовали совместный Кампусный проект. Целью проекта является формирование удобной и безопасной среды для студентов и преподавателей университета. Об этом сообщили в финансовой компании.

Их банковские карты теперь являются не только инструментом для получения стипендии или зарплаты, но и инструментом доступа к различным системам университета. Банковская карта становится автоматическим пропуском в здания вуза. Уникальным преимуществом проекта является и то, что для прохода на площадки университета теперь можно использовать и телефоны с бесконтактной системой оплаты.

Специально для реализации кампусного проекта в Чите, для студентов и преподавателей ЗабГУ Сбербанк выпустил 10,5 тысяч банковских карт с индивидуальным дизайном, где изображен логотип вуза. Закуплено оборудование для СКУД (система контроля учета доступа), произведен монтаж и запуск системы. Стоимость проекта составила более трех миллионов рублей

Управляющий Читинским отделением Сбербанка Константин Разводов сказал, что это первый проект подобного плана, созданный в Забайкалье при участии Сбербанка, и он станет наглядным примером сотрудничества с ведущими учебными заведениями страны и развития в вузах электронной обучающей среды. Кампусный проект прежде всего направлен на повышение системы безопасности вуза, а также на повышение финансовой грамотности студентов и сотрудников.

- Я уверен, что эта совместная работа университета и банка будет способствовать развитию цифровизации Забайкальского края», - отметил Разводов.

Запуск новой цифровой платформы в ЗабГУ пройдет в несколько этапов, на первом этапе в проект включены 3 основных корпуса ЗабГУ, расположенных по ул. Александро-Заводской, 30, ул. Бабушкина, 129, ул. Чкалова, 140. На втором этапе к проекту присоединятся все остальные учебные корпуса, в том числе и общежития университета.