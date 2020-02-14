ВТБ откажется от пластика при изготовление банковских карт

Теперь банк планирует выпускать их из экологичного биоматериала, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт. Вместо него будет использоваться экологичный биоматериал, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. Ожидается, что за год на нее перейдут до 1 млн клиентов ВТБ", - рассказал Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ, чьи слова приводит пресс-служба банка.

Как уточнили в банке, карта будет изготовляться из полилактида - возобновляемого биоисточника. При этом по "продолжительности жизни" она не уступает аналогам из стандартного пластика, при том, что стоимость выпуска сопоставима.

Кроме того, с такой картой клиент получит электронную памятку. В ней будут указаны актуальные адреса раздельного сбора мусора и другие советы по экологичному поведению.